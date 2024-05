LIVE Ginnastica artistica - Europei juniores 2024 in DIRETTA | piovono medaglie! Perotti sho - oro per Ga -a, argento per Puato!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:14 MEDAGLIA DI BRONZOOOOO! Louise Dupont chiude la gara in quarta posizione con 12.166 (D:4.5, E:7.666) e regala il bronzo a Giulia. 12:11 Purtroppo Giuliaè caduta dalla serie flic flic salto, nonostante ciò la giuria l’ha premiata con un 12.600 (D:5.2, E:7.4) che le vale la terza posizione provvisoria. Senza la caduta sarebbe andata in testa con margine enorme, peccato. 12:08 E’ il momento di Giulia, l’azzurra ha nelle gambe i punti per impensierire Maiana Prat! 12:05 Perla Denechere non riesce a rimanere sui 10 cm: 11.366 (D:4.7, E:6.666) e quinta posizione per lei. 12:02 Liese Vieuxtemps si inserisce in terza posizione con 11.900, c’è spazio per il podio per le ginnaste che devono ancora esibirsi. 11:59 Piana Prat piazza la ...