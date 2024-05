Fondazione Cariplo approva il bilancio - progetti per 177 milioni

(Di lunedì 6 maggio 2024)all'unanimità il2023. Lo scorso anno laha sostenuto 1.178sul territorio di riferimento (Lombardia e province piemontesi di Novara e del Verbano Cusio Ossola) a fronte di un'attività filantropica complessiva per 177,6di euro. Si registra un trend in crescita, nel 2022 infatti l'attività filantropica complessiva era stata pari a 141,5di euro. Nel corso del 2023 sono stati sostenuti 112in campo ambientale per un valore di 11,5; 647a favore dell'arte e della cultura, con un impegno di 52,4; 109nel settore della ricerca scientifica a fronte di un impegno ...

Ci sono incontri con gli autori, letture ad alta voce, laboratori per le scuole, appuntamenti speciali per la Giornata Mondiale della poesia, il 21 marzo , e per la Giornata Mondiale dell’acqua, il 22, nelle biblioteche, nei teatri, nelle ...

Bergamo. Fondazione Cariplo , in collaborazione con la Fondazione Peppino Vismara e le 16 Fondazioni di Comunità , mette al centro dell’attività filantropica le giovani generazioni proponendo il nuovo bando “ porte aperte ” per potenziare e rinforzare ...

Fondazione Cariplo lavora per il benessere psicologico dei minori - fondazione cariplo lavora per il benessere psicologico dei minori - fondazione cariplo lancia un terzo e ultimo bando da 2 milioni di euro per il benessere emotivo, psicologico, relazionale di bambini e ragazzi ...

Oltre 400mila euro per centinaia di famiglie alluvionate e per la materna ‘Girasole’ - Oltre 400mila euro per centinaia di famiglie alluvionate e per la materna ‘Girasole’ - Oltre 750 euro per ogni nucleo familiare alluvionato dalla fondazione di Faenza che donerà anche 100mila euro per la progettazione della nuova scuola materna Il Girasole ...

415.000 euro per le famiglie alluvionate di Faenza e per “Il Girasole” - 415.000 euro per le famiglie alluvionate di Faenza e per “Il Girasole” - La fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza è pronta a destinare ben 415.000 euro sul territorio comunale colpito dalle alluvioni nel maggio 2023. Questa erogazione è stata possibile gra ...