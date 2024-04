Fondazione Cariplo | Fondazione Vismara e 16 Fondazioni di Comunità | porte aperte agli adolescenti e ai giovani

(Di martedì 16 aprile 2024) Bergamo., in collaborazione con laPeppinoe le 16di, mette al centro dell’attività filantropica legenerazioni proponendo il nuovo bando “” per potenziare e rinforzare l’offerta educativa rivolta a pre, valorizzando gli oratori quali spazi di attivazione dellae promuovendo alleanze territoriali finalizzate a sostenere i percorsi di crescita dellegenerazioni e il loro benessere. I cambiamenti avvenuti negli ultimi anni, legati in particolare alla presenza sempre più pervasiva del digitale ...

La terza edizione della Call for Ideas “Strategia clima ” promossa da Fondazione Cariplo nell’ambito del più ampio progetto F2C – Fondazione Cariplo per il clima si è conclusa lo scorso dicembre con ... (bergamonews)

Ci sono incontri con gli autori, letture ad alta voce, laboratori per le scuole, appuntamenti speciali per la Giornata Mondiale della poesia, il 21 marzo , e per la Giornata Mondiale dell’acqua, il ... (iodonna)

Al via il progetto "Un, due, tre… Musei!" Con gli Oratori delle Diocesi Lombarde - Regione Lombardia presenta "un progetto speciale dedicato a bambini e ragazzi per avvicinarli al mondo dei musei". Il progetto, sostenuto da Fondazione Cariplo, è organizzato in collaborazione con Abb ...acistampa

2,250 milioni di euro per sostenere gioventù attraverso gli oratori - La Fondazione Cariplo, insieme alla Fondazione Peppino Vismara e altre 16 Fondazioni di Comunità, annunciano un finanziamento di 2,250 milioni di euro per promuovere i percorsi di crescita di ...intornotirano

Porta Venezia Design District, NEUTRA presenta “To the edge of matter. An unforgettable journey” - (mi-lorenteggio.com) Milano, 16 aprile 2024 – Nel cuore del Porta Venezia Design District, NEUTRA, storica azienda specializzata nella lavorazione di marmi e pietre naturali, presenta “To the edge of ...mi-lorenteggio