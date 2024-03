Clima | obiettivo neutralità entro il 2040 | al via 4 edizione ‘call for ideas’ di Fondazione Cariplo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano, 11 mar. (Adnkronos) – Il 2023 è stato l?anno più caldo di sempre caratterizzato da un aumento della temperatura globale media di 1,48°, a un soffio dalla soglia di sicurezza di +1,5°C individuata dalla comunità scientifica e auspicata dall?Accordo di Parigi del 2015. Inoltre, si è rilevata una frequenza crescente degli eventi meteorologici estremi che in Italia nel 2023 sono saliti a 378, in aumento del 22% rispetto al 2022. È da questa situazione sempre più critica che prende il via la quartadella call for ideas ‘Strategia’ promossa danell?ambito del più ampio progetto F2c-per ile che mira a sostenere strategie di transizionetica in Lombardia e nelle province di Novara e ...

Cos’è la Finanza climatica è perché è così importante per il clima: gli obiettivi da raggiungere entro il 2050: Cos’è la Finanza Climatica è perché è così importante per il Clima: gli obiettivi da raggiungere entro il 2050: Finanza Climatica: che cosa si intende, come funziona e di che strumenti si avvale per combattere il cambiamento Climatico.

Sostenibilità: clima, consumo responsabile e biodiversità tra le maggiori sfide: Sostenibilità: Clima, consumo responsabile e biodiversità tra le maggiori sfide: Al ritmo attuale, un terzo degli Obiettivi di sviluppo sostenibile non sarà raggiunto entro il 2030. È quanto rileva la quinta edizione dello “Europe sustainable development report 2023/24” pubblicato ...

Clima, in Europa i populisti diventano più popolari (e viceversa). Negazionismo addio, ora lo slogan è “tutta colpa della Cina”: Clima, in Europa i populisti diventano più popolari (e viceversa). Negazionismo addio, ora lo slogan è “tutta colpa della Cina”: Vi proponiamo l’inchiesta sull’avvicinamento fra i gruppi sovranisti e il Partito popolare europeo pubblicata su Fq Millennium di febbraio. *** Contrordine sovranisti e conservatori: la destra non neg ...