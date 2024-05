Gaza - intesa sugli ostaggi e lite sulla fine della guerra Dopo la tregua Netanyahu non vuole fermarsi

(Di lunedì 6 maggio 2024) Nella girandola di sensazioni, è stato il giorno del cauto ottimismo. La trattativa per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas potrebbe essere davvero arrivata ad un punto di svolta....

Sono ripresi a Il Cairo i colloqui per raggiungere un accordo sul cessate il fuoco di Israele a Gaza , ma dalle notizie che filtrano è di nuovo muro contro muro. Israele non accetterà un accordo con Hamas che richieda la fine della guerra. Lo ha ...

Joe Biden ha deciso di prendere il primo provvedimento concreto nei confronti di Israele , dopo 7 mesi di guerra a Gaza e 35mila morti. Secondo quanto scrive Axios, che cita due funzionari israeliani, per la prima volta dal 7 ottobre il presidente ...

Israele, il Gabinetto di guerra vara l'operazione, ma 'se Hamas accetta l'intesa, Rafah si ferma' - Israele, il Gabinetto di guerra vara l'operazione, ma 'se Hamas accetta l'intesa, Rafah si ferma' - In vista della possibile operazione nel sud della Striscia. Lancio di volantini con l'invito ad andare verso la zona umanitaria allargata. L'evacuazione dalla parte est della città riguarda 100mila pe ...

Xi torna in Europa: prima tappa Parigi da Macron - Xi torna in Europa: prima tappa Parigi da Macron - (Teleborsa) - Parigi, poi Belgrado e Budapest: il Presidente cinese Xi Jinping torna in Europa dopo 5 anni, dal 2019 quando, tra l'altro, aveva firmato l'intesa con l’Italia - con l'allora premier Giu ...

Lautaro e lo scudetto contro il Milan: “Ci eravamo segnati quella data, vincere a casa loro è stato meraviglioso” – Le sue parole da Fazio - Lautaro e lo scudetto contro il Milan: “Ci eravamo segnati quella data, vincere a casa loro è stato meraviglioso” – Le sue parole da Fazio - “Lo scudetto nel derby è stata una cosa importante, bella, speciale”. Con questi tre aggettivi Lautaro Martinez racconta le emozioni del titolo di Campioni d’Italia vinto battendo il Milan a San Siro.