Gaza - intesa sugli ostaggi e lite sulla fine della guerra Dopo la tregua Netanyahu non vuole fermarsi

Le indiscrezioni, molte anonime, sono circolate per tutta la giornata di sabato. Ma finora tra Hamas e Israele non si è ancora trovato lo snodo per arrivare a un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza . Stando a Haaretz, l’intesa era già stata siglata grazie alle garanzie offerte ... Continua a leggere>>

Spiragli nelle trattative al Cairo per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi , ma i negoziati restano ancora in bilico e nulla è dato per scontato. L'ottimismo filtrato per tutta la giornata dalla capitale egiziana - con i mediatori che parlavano di «progressi significativi» - si è attenuato ... Continua a leggere>>

Usa, polizia spara lacrimogeni sui manifestanti pro-gaza in Virginia - Negli Usa centinaia di manifestanti filo-palestinesi sono stati sgomberati dal campus della Virginia University dalla polizia che ha usato i lacrimogeni. Lo ha riferito l'università precisando che 25 ... Continua a leggere>>

Fonte araba: 'Sul tavolo la migliore bozza di accordo' - Tuttavia la stessa fonte ha espresso timori che 'entrambe le parti possano fare una svolta di 180 gradi e tornare al punto di partenza'. Oggi le trattative riprendono al Cairo. Hamas insiste, in cambi ... Continua a leggere>>

Hamas: "No a una tregua che non ponga fine alla guerra". Ma si continua a trattare - Le trattative al Cairo per una tregua a gaza e il rilascio degli ostaggi restano ancora in bilico. La bozza di accordo tra Israele e Hamas per la fine della guerra è "la migliore" dall'avvio dei negoz ... Continua a leggere>>