Ferrara - a 11 anni ruba seimila euro in contanti dal supermercato Segnalato alla Procura dei minori

(Di lunedì 6 maggio 2024) La polizia hadeiun ragazzino di 11che nello scorso mese di marzo ha portato via oltre 6milainda undi. Secondo quanto ricostruito dSquadra mobile, grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini del sistema di videosorveglianza, il minore, dopo essere entrato nel negozio in pieno giorno, ha raggiunto un’area riservata ai soli dipendenti e, prendendo delle chiavi da una cassetta, ha aperto la cassaforte, portando via dal suo interno tre astucci contenenti l’incasso del giorno precedente. Una commessa del, accortasi di quanto stava succedendo, ha provato a fermare il ragazzino, che però l’ha spintonata ed ...

