Villaricca - processo contro il clan Ferrara-Cacciapuoti | richiesti 260 anni di carcere

Racket per i Ferrara-Cacciapuoti ad un hotel a villaricca: scarcerato rampollo del clan - Difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, il Tribunale del Riesame di Napoli (dodicesima sezione Presidente Russo) ha revocato la custodia cautelare in carcere per il giovane di ...internapoli

Libero Bartolomeo Vitiello, il ras di villaricca a processo per l’omicidio per aver sottratto soldi ai Casalesi - Libero Bartolomeo Vitiello, il ras di villaricca a processo per l'omicidio per aver sottratto soldi ai Casalesi ...internapoli

Omicidio Willy Monteiro, prosegue il processo: le parole della madre - Era il 6 settembre 2020 quando l’allora 21enne Willy Monteiro veniva assassinato a Colleferro dai fratelli Marco e Gabriele Bianchi, insieme ai loro amici Francesco Belleggia e Mario Pincarelli. Intan ...minformo