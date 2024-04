Caso Scurati - le telefonate di Giorgia ai suoi in Rai e i compensi degli ospiti | 70 mila euro per Fedez

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 aprile 2024) La PremierMeloni è intervenuta direttamente neldi presunta censura alla Rai che ha coinvolto lo scrittore Antonio. La Meloni ha effettuato una serie dicon il direttore generale Giampaolo Rossi e il direttoreApprofondimenti Paolo Corsini, mettendo in luce le sue preoccupazioni riguardo la gestione dell’evento. Durante la conversazione con Corsini, la Premier ha espresso stupore per il fatto che la questione del compenso dinon fosse stata chiarita inizialmente, ma mascherata da ragioni editoriali. “Mi hanno detto che ha pure chiesto un compenso più alto del solito”, ha dichiarato la Meloni, secondo quanto riportato da La Stampa. Questo ha portato la Premier a sottolineare la necessità di trattare apertamente la questione come una di ...