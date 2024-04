Caso Scurati - la telefonata di Giorgia Meloni alla Rai e i compensi degli ospiti | 70 mila euro per Fedez

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 22 aprile 2024) La premierha telefonatoRai per ildella censura allo scrittore Antonio. Prima di scrivere il post in cui si difendeva attaccando si attacca al telefono con il direttore generale Giampaolo Rossi e quelloApprofondimenti Paolo Corsini. Al secondo chiede perché la questione del compenso non è emersa subito e si è parlato di ragioni editoriali. Poi si sfoga con i collaboratori: «Mi hanno detto che ha pure chiesto un compenso più alto del solito», dice, secondo quanto riporta oggi La Stampa. «Ho detto che dovevano farne subito una questione di soldi», aggiunge. Poco dopo esce sui social paragonando il cachet diallo stipendio di molti dipendenti. La posizione di Rossi Rossi ha detto a La Stampa che non sapeva nulla di ...