Fedez in tribunale a Roma - Sono molto sereno

(Di lunedì 6 maggio 2024) AGI - "". L'ha detto il rapperentrando a piazzale Clodio, in, dove è stato sentito, nel corso dell'udienza del procedimento, davanti al gup di, nel quale è imputato per l'accusa di calunnia ai danni del Codacons. Federico Lucia si è difeso per circa un'ora e mezza.

Fedez è in viaggio per Roma , perché ha chiesto di essere sentito prima che il giudice per le udienze preliminari decida se mandarlo o meno a processo a seguito della denuncia del Codacons . Il rapper ha condiviso, con una stories sui social, il ...

Per partecipare al processo per una causa intentata dal Codacons , Fedez si è affidato oggi a Roberta Petrelluzzi invoca ndo il potere (metaforico) di Un giorno in pretura. Con una storia pubblicata questa mattina sul suo profilo, il rapper ha ...

VIDEO | Fedez e l’ironia sul Codacons: “Un altro processo inutile”. E il Tribunale “sembra il Met Gala” - VIDEO | fedez e l’ironia sul Codacons: “Un altro processo inutile”. E il Tribunale “sembra il Met Gala” - I commenti, pieni di ironia e sarcasmo, sono quelli che fedez riserva su Instagram all’odierna udienza, in Tribunale a roma, per il processo che lo vede imputato di calunnia dopo la denuncia ...

Fedez, la Procura chiede il non luogo a procedere per l’accusa di calunnia al Codacons - fedez, la Procura chiede il non luogo a procedere per l’accusa di calunnia al Codacons - Non luogo a procedere chiesto dalla Procura nei confronti di fedez, accusato di calunnia al Codacons per quanto affermato su un banner sul Covid del 2020 ...

Roma, Fedez arriva in tribunale, ha respinto accusa di calunnia - roma, fedez arriva in tribunale, ha respinto accusa di calunnia - roma, 6 mag. (askanews) - Prosciogliere l'imputato Federico Leonardo Lucia, in arte fedez, dall'accusa di calunnia nei confronti del Codacons. La Procura di roma ha concluso così davanti al giudice de ...