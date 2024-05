Fedez in tribunale a Roma - davanti al gup per calunnia dopo la denuncia del Codacons

Fedez in tribunale a Roma dopo la denuncia del Codacons : “Ennesimo processo inutile” Sarà ascoltato oggi in tribunale a Roma Fedez, denunciato dal Codacons per calunnia. dopo l'udienza di oggi, il giudice per le indagini preliminari deciderà se rinviarlo a giudizio o meno.Continua a leggere

Roma - forza le porte ed entra in una scuola : denunciato 30enne Roma, 5 maggio- I fatti sono avvenuti nella notte tra giovedì e venerdì , quando gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale hanno ricevuto una segnalazione, dalla Centrale Operativa Lupa, per intrusione in un plesso ...