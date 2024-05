Perché Fedez oggi è in tribunale a Roma | il rapper a rischio processo contro il Codacons

(Di lunedì 6 maggio 2024) La vicenda risale al 2020, quandoaccusò ildi utilizzare banner pubblicitari ingannevoli sul proprio sito internet per ottenere fondi con la scusa della pandemia da Covid-19. Così il presidente dell’associazione denunciò ilper diffamazione. “Ho uncol“, aveva annunciatodurante una puntata del suo ex podcast Muschio Selavaggio. “Questi hanno fatto una roba durante la pandemia – aveva detto ilcome, ricorda Repubblica – Un banner con scritto ‘Dona per il Coronavirus’. Al. Ovviamente, una cosa così lascia intendere che se tu doni i soldi a loro, loro avrebbero fatto qualcosa di concreto sul coronavirus. Siamo d’accordo, giusto? È pacifico questo. In realtà, tu donavi i soldi a loro e il ...

