Fedez in tribunale a Roma dopo la denuncia del Codacons | “Ennesimo processo inutile”

Fedez in tribunale contro il Codacons: «Un giorno in pretura, proteggimi». E tira fuori i muscoli: «Il presidente invidioso dei miei addominali» - fedez in tribunale contro il Codacons: «Un giorno in pretura, proteggimi». E tira fuori i muscoli: «Il presidente invidioso dei miei addominali» - fedez a Roma, e non si tratta dell'ultima meta scelta per i suoi viaggi da single. Accompagnato dall'immancabile assistente Eleonora Sesana, il rapper ha dovuto raggiungere la Capitale per ...