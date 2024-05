Fedez e il Codacons di nuovo in tribunale | cosa ha deciso il giudice sul rapper

(Di lunedì 6 maggio 2024)e ilsono tornati a scontrarsi in. In aula a Roma ilsi è difendeso dall'accusa di diffamazione ai danni del

Continua lo scontro, in aula, tra Fedez e il Codacons. Il rapper si trova oggi a Roma, come richiesto dai suoi legali, per rispondere alle accuse di calunnia dal presidente del Codacons, Carlo Rienzi. La denuncia è partita dopo che il rapper aveva ...

Fedez: il PM ha chiesto non luogo a procedere, Codacons si rassegni - Fedez: il PM ha chiesto non luogo a procedere, codacons si rassegni - Roma, 6 mag. (askanews) - "Il pm ha chiesto non luogo a procedere, è l'undicesimo magistrato che mi dà ragione, che il codacons si mettesse il cuore in pace e si dedicasse ad attività più utili alla ...

Fedez in tribunale a Roma, "Sono molto sereno". Il pm chiede "il non luogo a procedere" - Fedez in tribunale a Roma, "Sono molto sereno". Il pm chiede "il non luogo a procedere" - AGI - "Sono molto sereno". L'ha detto il rapper Fedez entrando a piazzale Clodio, in tribunale a Roma, dove è stato sentito, nel corso dell'udienza del procedimento, davanti al gup di Roma, nel quale ...

Fedez in tribunale contro il Codacons: è accusato di calunnia - Fedez in tribunale contro il codacons: è accusato di calunnia - Una diatriba infinita quella tra Fedez e il codacons. Sono ormai anni, infatti, che il rapper e l’associazione si scambiano reciproche accuse e frecciatine, finendo spesso anche in tribunale. Questa ...