Fedez in tribunale per colpa del Codacons Lui scherza su Instagram | Il presidente è invidioso dei miei addominali – Il video

(Di lunedì 6 maggio 2024) Continua lo scontro, in aula, trae il. Il rapper si trova oggi a Roma, come richiesto dai suoi legali, per rispondere alle accuse di calunnia daldel, Carlo Rienzi. La denuncia è partita dopo che il rapper aveva pubblicato un banner durante la pandemia da coronavirus. Dopo le dichiarazioni di oggi ildeciderà l’eventuale rinvio di Leonardo Federico Lucia. Nel frattempo luisul suo canale. «Un giorno in pretura, proteggimi», scrive mentre annuncia il suo viaggio a Roma per «l’ennesimo processo inutile contro quella associazione inutile». Poi una volta arrivato nella capitale,con la sua assistente personale Eleonora, imitando il cartone “Mignolo e Prof”. Nella storia il rapper ...

Per partecipare al processo per una causa intentata dal Codacons , Fedez si è affidato oggi a Roberta Petrelluzzi invoca ndo il potere (metaforico) di Un giorno in pretura. Con una storia pubblicata questa mattina sul suo profilo, il rapper ha ...

Fedez-Codacons, il rapper sarcastico: "Neanche al Maxiprocesso in Sicilia..." - fedez-codacons, il rapper sarcastico: "Neanche al Maxiprocesso in Sicilia..." - 'Neanche al Maxiprocesso in Sicilia...', con queste parole fedez commenta la ressa davanti al GUP del tribunale di Roma.

Selvaggia Lucarelli punge Tiziano Ferro e chiama in causa… i Ferragnez - Selvaggia Lucarelli punge Tiziano Ferro e chiama in causa… i Ferragnez - Il commento su fedez e codacons Come se non bastasse, nelle stories successive, la Lucarelli è tornata a pungere proprio fedez. Il rapper, in queste ore, era atteso in tribunale per una causa contro ...

Fedez-Codacons, il rapper all’udienza del Gip a Roma: “Sono molto sereno” - fedez-codacons, il rapper all’udienza del Gip a Roma: “Sono molto sereno” - fedez è arrivato al Tribunale di Roma per l’udienza del Giudice per le indagini preliminari nel procedimento penale per calunnia ai danni del codacons. Il ...