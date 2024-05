Fabriano - beccato alla guida senza patente e con la cocaina | 30enne nei guai

(Di lunedì 6 maggio 2024)(Ancona), 6 maggio 2024 – Ancora ubriachi al volante e persone beccatee con la droga. E’ il frutto dei controlli dei carabinieri della compagnia didurante lo scorso fine settimana in città e nei Comuni di competenza. Sono stati impegnati militari in divisa e borghese, a bordo di pattuglie che hanno istituito posti di controllo lungo molte strade ad alta percorrenza e non solo. Controllati anche i luoghi di maggiore aggregazione giovanile. Sabato notte intorno alle 3:30 in una strada tra Sassoferrato ed Arcevia, il nucleo Radiomobile ha notato il senso di marcia incerto, procedeva a zig zag, di un’automobile. Sono riusciti a fermarla. Un uomo 35enne di Sassoferrato è stato invitato a sottoporsi all’etilometro, si è rifiutato. In questo caso, ...

