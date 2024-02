Fabriano | ancora giovani alla guida in stato di ebbrezza | nei guai 30enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 febbraio 2024)(Ancona), 12 febbraio 2024 - Sono stati intensificati nel fine settimana che si è appena concluso i controlli da parte della compagnia carabinieri in orari soprattutto serali e notturni. Sono stati effettuati controlli a tappeto già a partire dal pomeriggio in ottica preventiva e con la funzione di deterrente soprattutto per contrastare i furti in abitazione, furti che non sarebbero stati registrati in quest'ultimo fine settimana. In campo diverse pattuglie anche in borghese. I militari hanno sono state fermato le auto in transito per controlli a tappeto. E’denunciato e sanzionato un uomo di 30 anni nato residente a. Èfermato in via Dante e aveva un tasso alcolemico dello 0,9. Per lui denuncia perindie ritiro ...