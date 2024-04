Fabriano | ancora giovani trovati alla guida in stato di ebbrezza | uno rifiuta l' alcol test

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 aprile 2024)(Ancona), 8 aprile 2024 – Sono proseguiti per tutto il finesettimana i controlli del territorio della compagnia carabinieri: beccatie non soloindi. Due le patenti ritirate. I controlli sono proseguiti da venerdì a domenica, in orari serali e notturni, con militari in divisa e in borghese, a piedi e a bordo di pattuglie. Obiettivi: prevenire i furti e contrastare l’abuso di sostanze stupefacenti e. Intorno alle 3 di domenica mattina, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un’autota da un 40enne di, lungo una via parallela a via Dante. Effettuato ...