Fabio Attilio Cairoli morto all’Isola del Giglio I consulenti dei pm | É stata colpa dei medici

(Di lunedì 6 maggio 2024) La consulenza depositata in procura lascia poco spazio a dubbi: i dottori che hanno visitato e poi dimesso il top manager 24 ore prima di essere stroncato da un infarto, non hanno seguito i protocolli

Oggi è stata data la notizia del divorzio tra la Rai e Amadeus . Lo storico conduttore Rai sta per approdare a canale 9. Secondo le indiscrezioni con un nuovo format musicale, stile X Factor. L’operazione varrebbe cento milioni in quattro ...

“Nel partito siciliano fa tutto Luca Sammartino ”, così indica subito Fabio Cantarella , fondatore della Lega in Sicilia ma espulso da poco dal Carroccio per avere criticato Salvini, sollevando la questione morale proprio sul ras dei consensi da oggi ...

Recupero Atalanta-Fiorentina, l’avvocato Capello: “Match a fine stagione non falsa il campionato ma…” - Recupero Atalanta-Fiorentina, l’avvocato Capello: “Match a fine stagione non falsa il campionato ma…” - Quando verrà recuperata Atalanta-Fiorentina Sul match, fondamentale per la corsa alla Champions, non ci sono ancora risposte decisive.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: chi ha vinto tra Avanti un Altro e Màkari (in replica). Cala Fabio Fazio, bene Report - Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: chi ha vinto tra Avanti un Altro e Màkari (in replica). Cala fabio Fazio, bene Report - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di domenica 5 maggio 2024 ha offerto film, talk e show. Cosa hanno preferito vedere ...

''Nell'arco di una settimana convivevamo già'': Rebecca Staffelli, figlia di Valerio, e il futuro marito con 15 anni in più in tv insieme - ''Nell'arco di una settimana convivevamo già'': Rebecca Staffelli, figlia di Valerio, e il futuro marito con 15 anni in più in tv insieme - ''Nell'arco di una settimana convivevamo già'': Rebecca Staffelli, figlia di Valerio, e il futuro marito con 15 anni in più in tv insieme ...