Annalisa Minetti - chi sono i genitori e il fratello Fabio | Loro mi hanno dato la forza

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 aprile 2024) Classe 1976, appassionata fin da piccola di ballo e canto,studia danza e si esibisce con la sua band nei pianobar. A 18 anni scopre di essere affetta da una grave forma di retinite pigmentosa che la porta progressivamente alla cecità. Dopo essere stata eletta Miss Lombardia, partecipa nel 1997 a Miss Italia e conquista il pubblico con la sua bellezza e luminosità. Si classifica settima ma è a tutti gli effetti una vittoria. Nel 1998 vince il Festival di Sanremo con il brano “Senza te o con te”. Il Festival le regala la popolarità in Italia e in Sud America. Ci torna altre due volte: nel 2005 in coppia con Toto Cotugno e nel 2008 sua ospite nella serata dei duetti. È sposata con Michele e mamma died Elena Francesca. Quando appena maggiorenne, con il cuore pieno di sogni e progetti, scopre la malattia è un ...