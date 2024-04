Avevo messo in guardia su Sammartino - hanno cacciato me Parla Fabio Cantarell - espulso dalla Lega per le denunce sulla questione morale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Nel partito siciliano fa tutto Luca”, così indica subitoa, fondatore dellain Sicilia mada poco dal Carroccio per avere criticato Salvini, sollevando laproprio sul ras dei consensi da oggi sospeso perché accusato di corruzione aggravata. “Ho espresso una critica a Salvini proprio sue tutte le persone con procedimenti penali in corso che stavamo imbarcando,ndo di “big intercettati col boss”: poi con quale coerenza andiamo alle commemorazioni di Falcone e Borsellino? Questo ho detto in un’intervista (pubblicata da La Sicilia lo scorso 7 marzo, ndr) e mi è valsa la richiesta di espulsione dal partito”. E’ un fiume in piena...