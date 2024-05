Israele-Hamas - morto un ostaggio | Corpo portato a Gaza il 7 ottobre

(Di venerdì 3 maggio 2024) (Adnkronos) – Il kibbutz Be’eri ha annunciato che il suo cittadino Dror Or, 49 anni, è stato ucciso dai miliziani didurante l’attacco del 7e che il suoè trattenuto a. Finora era stato designato come. I suoi due figli, Noam di 17 anni e Alma di 13, erano stati rapiti insieme a lui, ma sono stati rilasciati il 25 novembre come parte di un accordo temporaneo di cessate il fuoco mediato dal Qatar e dagli Stati Uniti tra. La moglie di Or, Yonat, era stata invece trovata morta qualche giorno dopo l’attacco del 7. Il fratello maggiore di Noam e Alma, Yahli, è sopravvissuto perché stava partecipando a un programma di volontariato di un anno nel nord die non era nella sua ...

