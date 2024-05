Ex Milan - Jacobelli sul caso Tonali | Si è ridotto lo stipendio del 90 per cento

Ex Milan , Sandro Tonali squalificato due mesi dalla Football Association: la data del suo rientro in campo con il Newcastle È arrivata la decisione della Football Association inglese: Sandro Tonali , centrocampista del Newcastle , ha ricevuto una ...

Due mesi di squalifica sospesi fino al termine della stagione a patto che non violi nuovamente le regole sulle scommesse . Il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali è stato condannato dalla Federazione calcistica inglese in seguito a 50 puntate ...

Milan, Theo Hernandez ha detto sì al Bayern Monaco | La situazione - milan, Theo Hernandez ha detto sì al Bayern Monaco | La situazione - Non è un mese idilliaco quello che stanno affrontando i tifosi milanisti. Da tempo il club rossonero non si confrontava con un periodo difficile come quello attuale, in cui sembrano non esserci sicure ...

Quella seconda possibilità che il Newcastle ha dato a Tonali - Quella seconda possibilità che il Newcastle ha dato a tonali - Il centrocampista italiano, che compirà 24 anni il prossimo 8 maggio, salterà gli Europei ma potrà impiegare l’estate per ripresentarsi al meglio in Premier ...

Tonali, il gesto clamoroso e l’annuncio di Howe: “Voleva farlo” - tonali, il gesto clamoroso e l’annuncio di Howe: “Voleva farlo” - Sandro tonali è ancora squalificato: lo sarà fino al prossimo agosto. Il centrocampista è stato protagonista di un gesto apprezzato ...