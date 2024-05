Sandro Tonali squalificato per scommesse anche in Inghilterra | la multa all’ex Milan

(Di giovedì 2 maggio 2024) Due mesi di squalifica sospesi fino al termine della stagione a patto che non violi nuovamente le regole sulle. Il centrocampista del Newcastleè stato condannato dalla Federazione calcistica inglese in seguito a 50 puntate effettuate nei mesi successivi al suo trasferimento in Premier League dal. La sanzione di due mesi con la condizionale stabilita dalla Football Association, però, non allunga la squalifica di 10 mesi inflitta dalla Figc per lo stesso tipo di illecito commesso in Italia. Il giocatore potrà quindi tornare in campo il prossimo 28 agosto, ma dovrà, pagare unadi 20mila sterline. La squalifica perL’inchiesta della Federazione inglese ha avuto inizio dopo quella chiusa dalla ...

