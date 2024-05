Ex Milan - ufficiale Sandro Tonali | ecco quando tornerà in campo con il Newcastle

(Di giovedì 2 maggio 2024) Exsqualificato due mesi dalla Football Association: la data del suo rientro incon ilÈ arrivata la decisione della Football Association inglese:, centrocampista del, ha ricevuto una multa di 20 mila sterline e due mesi di squalifica per aver scommesso anche in Inghilterra tra i medi di agosto e ottobre. L’ex centrocampista delsi era autodenunciato proprio alla Football Association lo scorso 28 marzo ammettendo di aver effettuato scommesse anche in territorio inglese. Capitolo (nero) dunque chiuso per il 23enne ex rossonero. Ex: l’ex rossoneroin...

