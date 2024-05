Europee | Gelmini - ' serve decreto per voto italiani in Regno Unit - discriminazione inaccettabile'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Le norme attualmente in vigore consentono solo ai cittadiniresidenti in un Paese Ue di votare per le elezioninei seggi allestiti presso le sedi della rete diplomatica del nostro Paese. Queste norme, dopo la Brexit, escludono quindi dalla possibilità di votare senza tornare in Italia quasi mezzo milione diiscritti all'Aire residenti nelo, che è uno dei Paesi extra-Ue del mondo in cui vivono più(con Argentina, Svizzera e Brasile). Identico provvedimento, peraltro, potrebbe essere facilmente esteso agli elettori residenti in Svizzera". Così Mariastella, senatrice e portavoce di Azione. "Sarebbe assolutamente ragionevole da parte del governo, dopo le proteste di decine di migliaia di ...