Europee 2024 - sondaggio | in lieve calo Fdi e P - Azione a un passo dalla soglia

Sabato 8 giugno, d alle 14 alle 22, e domenica 9 giugno, d alle 7 alle 23, si voterà per le elezioni europee 2024 . Ogni elettore potrà esprimere fino a un massimo di tre preferenze, che dovranno essere attribuite a candidati di sesso diverso. Per le ...

Gli ultimi sondaggi politici sulle Elezioni europee 2024 vedono Fratelli d'Italia come primo partito, con un aumento di consensi rispetto al 2022. Alcuni partiti non raggiungono il quorum del 4%. Giorgia Meloni è in testa anche fra i leader ...