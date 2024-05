Erdogan - Occidente pressi Israele per accettare la tregua

Ankara. Dal 7 ottobre 2023 al 31 marzo 2024, Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha voluto man... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Le notizie di venerdì 3 maggio sulla guerra tra Israele e Hamas, in diretta.Le notizie di venerdì 3 maggio sulla guerra tra Israele e Hamas, in diretta.Le notizie di venerdì 3 maggio sulla guerra tra Israele e Hamas, in diretta.