(Di venerdì 3 maggio 2024) (Adnkronos) – "Laha interrotto tutti gli scambi commerciali con". Lo ha confermato il presidente turco Recep Tayyipin dichiarazioni dopo la preghiera del venerdì a Istanbul. E' "impensabile per larimanere in silenzio di fronte all'aggressione israeliana", ha detto. Il presidente turco ha indicato una cifra che ammonta a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Ottaviani Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan , non aspettava altro. Per la Turchia, questa nuova fase del conflitto in Medio Oriente, significa soprattutto la possibilità di entrare nella partita dei Negoziati , dopo essere stata lasciata alla porta per mesi e senza troppo complimenti. ... Continua a leggere>>

La Turchia ha interrotto tutte le esportazioni e importazioni da e verso Israele a partire da oggi. Lo scrive l’agenzia americana Bloomberg citando due funzionari turchi a conoscenza della questione. Ankara – scrive l’agenzia – non ha annunciato formalmente la decisione. Secondo l’istituto di ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – "La Turchia ha interrotto tutti gli scambi commerciali con Israele". Lo ha confermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in dichiarazioni dopo la preghiera del venerdì a Istanbul. E' "impensabile per la Turchia rimanere in silenzio di fronte all'aggressione israeliana", ha detto ... Continua a leggere>>

turchia: "Stop commercio con Israele". Ira Tel Aviv: "erdogan dittatore" - "L'interruzione del commercio marittimo tra i Paesi colpisce soprattutto le aziende europee che non potranno inviare merci dalle fabbriche in turchia a Israele - ha ... per questa decisione delirante ... Continua a leggere>>

L'Onu: "Con un'incursione a Rafah sarebbero a rischio migliaia di vite" - Idf, 10 razzi dal Libano contro il nord di Israele Almeno 10 razzi sono stati lanciati dal Libano contro il nord di Israele. Lo riportano le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Is ... Continua a leggere>>

La turchia blocca import ed export con Israele - Si apre un nuovo scontro tra israele e turchia che ha annunciato il blocco di ogni scambio commerciale con lo stato ebraico. Quello di erdogan è "un comportamento da dittatore" che "ignora gli accordi ... Continua a leggere>>