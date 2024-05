Jobs Act - Schlein ufficializza | Firmerò il referendum per abrogarlo Renziani e riformisti dem all’attacco | Deriva grillina

(Di domenica 5 maggio 2024) “Molti del Pd firmeranno così come altri non lo faranno. Io mi metto tra coloro che lo faranno. Non potrei far diversamente, visto che è un punto qualificante della mozione con cui ho vinto le primarie l’anno scorso”. Dalla Festa dell’Unità di Vecchiazzano, a Forlì, la segretaria dem Ellydi voler sottoscrivere la raccolta firme promossa dalla Cgil per ilabrogativo delAct. Una presa di posizione netta dopo le aperture dei giorni scorsi, che però provoca reazioni indignate da parte die “” del Pd: la riforma del mercato del lavoro in senso liberista, infatti, è uno dei provvedimenti qualificanti del governo Renzi, di cui facevano parte molti degli attuali colonnelli del Nazareno (Paolo Gentiloni, Andrea Orlando, Dario ...

