Emily Blunt | Baciare certi attori mi ha fatto venire la nausea

(Di lunedì 6 maggio 2024) La star di The Fall Guy ha confessato di non aver particolarmente apprezzato alcune sequenze intime con i propri partner. Ospite dello show di Howard Stern,ha raccontato che cosa si prova quando si condivide il set cinematografico con colleghi con i quali non si entra molto in sintonia, soprattutto per quanto concerne le scene intime. La star ha spiegato di aver creato una chimica con persone che non le piacevano af. A precisa richiesta del conduttore di rivelare i nomi,ha glissato:"Non te lo dirò ma ho avuto chimica con persone con le quali non mi sono divertita a lavorare. A volte è una cosa strana. A volte potresti avere un rapporto senza alcuno sforzo che …

