The Fall Guy - la recensione del film con Ryan Gosling ed Emily Blunt

Il film: The Fall Guy, 2024. Regia: David Leitch. Cast: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Hannah Waddingham, Teresa Palmer, Stephanie Hsu, Winston Duke, Lee Majors. Genere: azione, commedia. Durata: 126 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in anteprima stampa, in lingua ... Continua a leggere>>

La recensione di Una spiegazione per tutto : il film di Gábor Reisz mescola cronaca e trattato di un fallimento privato, divenendo metafora di un Paese interno. Al cinema. Il racconto del fallimento è una trovata adoperata spesso nel mondo del cinema data la sua capacità di essere plasmabile in ... Continua a leggere>>

Hanno sofferto in silenzio. Hanno agito nell’ombra quando gli altri si godevano le luci della ribalta. Hanno rischiato la vita per la gloria altrui, ma adesso è giunto il momento di prendersi la scena. Gli stuntman sono sempre stati gli eroi silenziosi del cinema. Professionisti dalla preparazione ... Continua a leggere>>

The fall Guy, c'è una scena post-credit Spiegazione del finale e di quei clamorosi camei - The fall Guy è arrivato nelle sale italiane e debutterà da domani in quelle nord-americane, ma in attesa di scoprire quanto incasserà il nuovo film di David Leitch con protagonisti Ryan Gosling e ...

Continua a leggere>>

The fall Guy è un Cavallo di Troia per creare finalmente l'Oscar degli stuntman - La categoria insegue da anni un riconoscimento ufficiale da parte dell'Academy, e The fall Guy potrebbe rappresentare la spinta pubblicitaria perfetta.

Continua a leggere>>

‘The fall Guy’ è un omaggio agli stuntmen e alle star del cinema (leggi: Ryan Gosling ed Emily Blunt) - E la maggior parte di loro rimane anonima, semplici servitori quotidiani della magia del cinema. “I might fall from a tall building / I might roll a brand new car / But I’m the unknown stunt man / Who ...

Continua a leggere>>