The Fall Guy - Ryan Gosling ed Emily Blunt | questo è il vero Barbenheimer!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 1 maggio 2024) "Ilnon è finito, anzi,è il!": intervista aed, protagonisti di TheGuy, in cui dimostrano di avere una chimica esplosiva. In sala.sta ridefinendo il concetto di star cinematografica. Sì, non stiamo esagerando. E TheGuy, in sala dal primo maggio, ne è la prova. Considerato un enfant prodige (è tra i talenti sbocciati grazie al Mickey Mouse Club), si è fatto notare dal pubblico con la serie Young Hercules, passando poi a ruoli impegnati come quelli in The Believer e Lars e una ragazza tutta sua. È stato quindi preso in considerazione da autori quali Terrence Malick, Denis Villeneuve e soprattutto ...