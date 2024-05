Elezioni Usa 2024 - in a five way rac - Trump avanti in graduatoria su Bid -n, seguono Kenn -dy, West e Stein

In Francia il primo dibattito tra i candidati per le elezioni al Parlamento europeo infiamma la campagna elettorale - In Francia il primo dibattito tra i candidati per le elezioni al Parlamento europeo infiamma la campagna elettorale - Bruxelles - Dalla difesa europea alla transizione verde, passando per immigrazione e guerra economico-commerciale contro la Cina. Due ore di ...

Pochi soldi e armi dall'America. La Difesa made in Ue non decolla - Pochi soldi e armi dall'America. La Difesa made in Ue non decolla - I paesi europei sono restii a investire nell'industria della difesa europea, spesso preferiscono comprare americano. Serve un'inversione di tendenza ...

Caso Trump-Stormy Daniels, inizia la quarta settimana del processo penale all’ex presidente - Caso trump-Stormy Daniels, inizia la quarta settimana del processo penale all’ex presidente - Il processo penale contro l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald trump, riprende il 6 maggio per la quarta settimana .