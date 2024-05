Elden Ring | Shadow Of The Erdtree - nel DLC saranno presenti meno finali rispetto al gioc - parola di Miyazaki

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il lancio diof theil primo DLC in arrivo perè fissato per il 21 giugno. Nel frattempo, Hidatakaha rivelato nuovi dettagli suinel DLC. Durante un’intervista con il magazine cinese Zhuanlan-Zhihu il game director ha rivelato nuovi dettagli suinell’espansione.ha dichiarato che, a differenza delo principale, il DLC non avrà molti, ma iatori avranno comunque la possibilità di fare diverse scelte durante il loro percorso.of theè stata descritta da FromSoftware come la più grande espansione mai realizzata dallo studio. Tra i ...

Elden Ring Shadow of the Erdtree: Miyazaki parla del numero dei finali del DLC - elden ring Shadow of the Erdtree: Miyazaki parla del numero dei finali del DLC - Quanti finali avrà elden ring Shadow of the Erdtree In una recente intervista Miyazaki ha detto la propria a riguardo, precisando cosa possiamo aspettarci dal DLC.

Elden Ring diventa un anime grazie ai fan! Le prime immagini mozzafiato - elden ring diventa un anime grazie ai fan! Le prime immagini mozzafiato - Alcuni grandi appassionati dell'ultima fatica di FromSoftware hanno immaginato come sarebbe una sua trasposizione anime.