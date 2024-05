Elden Ring | Shadow of the Erdtree sarà il primo ed ultimo DLC del gioco - conferma Miyazaki

(Di giovedì 2 maggio 2024) Hidetakadi FromSoftware ha preso parte ad una nuova intervista con Zhihu, dove ha affermato cheof theil “edDLC” per. Insider Gaming ha condiviso e tradotto alcuni passaggi dell’internata di Zhihu, dove il celeberrimo director giapponese ha affermato che almeno per il momento non ci sono piani per ulteriori contenuti di, con lo studio giapponese che non ha intenzione di conseguenza di rilasciare altre espansioni. Ovviamente questada parte di Hdetakaha sorpreso e deluso una consistente fetta di fan, convinta che FromSoftware avrebbe in realtà supportatoin ...

