(Di venerdì 3 maggio 2024) I DLC finiscono all’ombra dell’albero:non riceveràcontenuti scaricabiliof the, conferma Miyazaki L’espansioneof thesarà l’unico e solo DLC a graziare: a confermarlo il capomastro Hidetaka Miyazaki, che ha dichiarato di non volerne creare. Il pluripremiato GdR d’azione, da noi definito “un nuovo standard” nella nostra recensione, si ferma dunque all’ombra dell’albero. La conferma dalla stampa di settore estera si deve al sito cinese Campfire Camp, nella cui ultima intervista al game designer (al quale abbiamo dedicato uno speciale) quest’ultimo non manca di definire a più riprese il contenuto scaricabile come “il primo e ...

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo video dedicato interamente alla Collector’s Edition di Elden Ring : Shadow of the Erdtree , così da mettere in mostra quelli che sono i contenuti principali di questa versione del gioco, dove tra questi troviamo ovviamente Messmer l’Impalatore di ben 45 CM. Dopo ... Continua a leggere>>

Mentre i fan attendono con ansia l’uscita di Shadow of the Erdtree, il primo DLC per Elden Ring previsto per giugno 2024, PureArts ha reso disponibile una riproduzione del braccio di Malenia . La replica a grandezza naturale del braccio protesico di Malenia , uno dei boss più amati del videogioco ... Continua a leggere>>

Hidetaka Miyazaki di FromSoftware ha preso parte ad una nuova intervista con Zhihu, dove ha affermato che Shadow of the Erdtree sarà il “ primo ed ultimo DLC” per Elden Ring . Insider Gaming ha condiviso e tradotto alcuni passaggi dell’internata di Zhihu, dove il celeberrimo director giapponese ha ... Continua a leggere>>

elden ring: non ci saranno altri DLC dopo Shadow of the Erdtree - I DLC finiscono all’ombra dell’albero: elden ring non riceverà altri contenuti scaricabili dopo Shadow of the Erdtree, conferma Miyazaki. Continua a leggere>>

elden ring: Shadow of the Erdtree sarà il primo e ultimo DLC del gioco, conferma Miyazaki - Hidetaka Miyazaki ha confermato che elden ring: Shadow of the Erdtree sarà il primo e ultimo DLC del gioco, che quindi non vedrà arrivare altro. NOTIZIA di Simone Tagliaferri — 02/05/2024 Il ... Continua a leggere>>

Shadow of the Erdtree sarà "il primo e ultimo DLC di elden ring", ma c'è uno spiraglio per un sequel - Un mese e mezzo separa i giocatori dall'uscita di Shadow of the Erdtree, l'espansione a pagamento di elden ring, e ora l'autore Hidetaka Miyazaki interviene per confermare che questa sarà la prima e ... Continua a leggere>>