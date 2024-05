Ecco quanto guadagnano ogni settimana Isola dei Famosi - il vip svela i cachet dei naufraghi

(Di lunedì 6 maggio 2024) “”.deiti i. Altro che cifre da capogiro, se venisse confermata la parola di Fabrizio Corona sui compensi deidell’deie non solo, sarebbero stipendi quasi da fame. Parliamoci chiaro, sono bei soldi, ma se comparati a quelli di tanti anni fa, viene da sorridere. L’ex re dei paparazzi si è confidato a Mondo Cash, un podcast molto seguito presentato da Ale Stark e Gabriele Bonini. >> “Pure lei via dall’Honduras”.dei, la naufraga costretta all’eliminazione L’uomo ha raccontato che idegli ultimi anni non sono minimamente comparabili con ...

A qualcuno può cambiare il modo di vedere il mondo, la vita, di connettersi con la natura e via dicendo. E per altri può rivelarsi un fallimento da cui scappare. Non è ancora svelato il perché Peppe Di Napoli abbia lasciato L’ Isola dei Famosi 2024. Oggi è tornato a gestire il suo ristorante . ... Continua a leggere>>

Come si applica un codice promozionale Alcott - La moda è la prima alleata del risparmio quando le occasioni sono quelle dei codici promozionali Alcott, il brand rende lo strumento fruibile in modo del tutto semplice. Basta qualche step a partire ... Continua a leggere>>

Arresti e inchieste in Puglia, Conte scende in campo per salvare Emiliano dai guai - Altro che Schlein, a difendere Emiliano è Conte. La visita del capo politico dei pentastellati a Bari, insieme al candidato sindaco Michele ... Continua a leggere>>

Il famoso ex giocatore americano della NFL è pronto a finire sulla graticola - Il famoso ex giocatore americano della NFL Tom Brady è pronto a finire sulla graticola in The Greatest Roast of All Time in live streaming su Netflix stanotte. Continua a leggere>>