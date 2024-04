A cascata Isola dei Famosi - quanto costa e cosa si mangia al noto ristorante di Peppe Di Napoli

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 24 aprile 2024) A qualcuno può cambiare il modo di vedere il mondo, la vita, di connettersi con la natura e via dicendo. E per altri può rivelarsi un fallimento da cui scappare. Non è ancora svelato il perchéDiabbia lasciato L’dei2024. Oggi è tornato a gestire il suore da lui? Il pescivendolo social è uno dei tanti brillanti ristoratori che sono riusciti a sfruttare al meglio Instagram e TikTok per promuovere le loro attività e cucendoci attorno dei personaggi e una filosofia vincenti.Dinon sarà stato un naufrago provetto a L’dei2024 ma nel suoè l’unico ...