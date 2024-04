Ascolti 22 aprile | quanto ha fatto la quinta puntata de L’Isola dei Famosi

(Di martedì 23 aprile 2024) Parliamo ditv. Ieri, 22, è andata in onda ladella 18esima edizione dedei, la prima condotta da Vladimir Luxuria con Elenoire Casalegno inviata e la coppia Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti. Nel corso dellaabbiamo assistito alla prova leader (che ha decretato l’immunità di Aras Senol e Artur Dainese) e alla nomination di Khady Gueye e Daniele Radini Tedeschi (per opera del gruppo), Pietro Fanelli, Sonny Olumati e Rosanna Lodi (grazie a una serie di catene di salvataggio) e Joe Bastianich (votato dai leader). La nomination è eliminatoria. Sei naufraghi al televoto: chi vuoi salvare tra Pietro, Sonny, Rosanna, Daniele, Khady e Joe? #Isola pic.twitter.com/timPRpiJJV — ...

ASCOLTI TV 22 APRILE 2024 • Lunedì • Tg1 Mattina – 311 9.30 Tg1 + Economia – 921 17.98 + 1011 19.89 UnoMattina – 900 18.84 Storie ITALIA ne – 813 17.04 Storie ITALIA ne – 1022 17.97 E’ Sempre Mezzogiorno! – 1788 17.52 Tg1 – 2903 22.98 La Volta Buona – 1395 11.59 + 1446 14.23 Il Paradiso delle Signore – 1825 19.95 Tg1 + Pres. ViD – 1395 15.36 + 1868 19.94 La Vita in Diretta – 2253 21.75 L’Eredità – 3160 24.17 L’Eredità – 4281 26.37 Tg1 – 4633 ... (bubinoblog)

Bene la fiction della Rai Nella serata di ieri, lunedì 22 aprile 2024 , su Rai Uno la fiction Clandestino continua a far bene con 2.947.000 spettatori pari al 16.6. Su Canale5 – dalle 21.41 all’1.12 – L’Isola dei Famosi 18 ottiene 2.105.000 spettatori con uno share del 16.2% (Isla Bonita a 985.000 e il 25.2%). Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile è visto da 1.750.000 spettatori pari all’11% (presentazione dalle 21.29 alle 21.52 a 1.505.000 e il ... (361magazine)

Edoardo Leo ne Il Clandestino (Us Rai, foto di Loris T. Zambelli) Nella serata di ieri, Lunedì 22 Aprile 2024, su Rai1 la fiction Clandestino ha conquistato 2.947.000 spettatori pari al 16.6% (primo episodio a 3.189.000 e il 16.4%, secondo episodio a 2.669.000 e il 17%). Su Canale5 – dalle 21.41 all’1.12 - L’ Isola dei Famosi 18 ha incollato davanti al video 2.105.000 spettatori con uno share del 16.2% (Isla Bonita a 985.000 e il 25.2%). Su ... (davidemaggio)

Il 25 aprile, l'antifascismo e la censura - Ci risiamo. Come ogni anno, il 25 aprile è un giorno divisivo. È stato censurato un monologo per la festa della liberazione dello scrittore, giornalista e docente universitario Antonio Scurati, già vi ...tp24

Isola dei Famosi, Luxuria perde pubblico e il paragone con Ilary è inevitabile: cosa non funziona - Gli Ascolti di questa edizione non decollano e l’andamento non è dei migliori. Il programma del Biscione rischia la chiusura anticipata Vediamolo.libero

Michele Emiliano verrà ascoltato in Antimafia: l'inchiesta su Bari e il messaggio a Pisicchio prima dell'arresto arrivano in Parlamento - Accolta la richiesta di audire in commissione Antimafia il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il procuratore capo di Bari, Roberto Rossi. Entrambi saranno ascoltati ...ilmessaggero