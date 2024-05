E’ morta Roberta - la mamma di Carlotta Ferlito | da tempo lottava con la Sla Il vuoto che lasci non si potrà colmare Vivrò anche per te

Lutto in famiglia per Carlotta Ferlito . L'ex campionessa di ginnastica artistica, 29 anni e un successo mediatico esploso con la serie-reality di MTV Ginnaste e proseguito sui social, ha detto addio alla madre Roberta, da tempo malata di SLA ...

"Il vuoto che lasci è inesprimibile mamma e nessuno potrà mai colmarlo. vivrò ogni giorno anche per te". Con un lungo e toccante messaggio su Instagram, Carlotta Ferlito ha annunciato la morte della mamma Roberta Parasilti, malata di SLA.Continua a ...

Dramma a Montecchio Emilia, dove una bambina di 10 anni è morta improvvisamente dopo essersi accasciata in casa davanti alla mamma. L’Ausl reggiana ha annunciato che verrà condotta un'autopsia per determinare le cause esatte della morte improvvisa ...