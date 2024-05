Dove siamo veramente in guerra con la Russia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 6 maggio 2024) In ogni conflitto, anche in quelli cosiddetti “indiretti” oppure “ibridi”, la raccolta d’informazioni e la possibilità di influenzare le decisioni della politica altrui, causando danni economici o sociali, è parte dello scontro. A cominciare dal diffondere in campo avversario un senso d’insicurezza nel compiere operazioni banali e quotidiane come poter usare in sicurezza il proprio home-banking o semplicemente fare acquisti online. Per capire che cosa sta accadendo è però necessario un piccolo passo indietro nel tempo. Dal marzo 2022, in seguito all’invasione dell’Ucraina, gli stati europei hanno espulso più di 600 ufficiali dell’intelligence russa che operavano in occidente con copertura diplomatica. L’operazione, per quanto incruenta, ha causato gravi danni alla rete di spionaggio del Cremlino che ha dovuto riorganizzare metodi e missioni in corso, cambiando strategie e metodi. In ...