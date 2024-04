Juventus-Milan - Pioli | Siamo professionist - abbiamo il dovere di rialzarci

Non il periodo migliore della stagione per Juventus e Milan, che si ritrovano da avversari sabato pomeriggio allo Stadium per cercare di chiudere... Continua a leggere>>

Conferenza stampa Allegri: «Dobbiamo pensare a entrare in Champions. Secondo posto traguardo bello. Sulla Coppa Italia…» - Conferenza stampa Allegri: le parole alla vigilia di Juve Milan, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A (inviato all'Allianz Stadium) – Dopo il pareggio contro il Cagliari in trasferta e ...

Verso juventus-milan: le ultimissime sulla probabile formazione rossonera - Domani pomeriggio alle ore 18:00 il Milan di Stefano pioli volerà all'Allianz Stadium per affrontare la Juventus di Massimiliano Allegri ...

Max Allegri prima di juventus-milan: "Non è stato un vantaggio non giocare le coppe, stagione buona. Inter la più forte" - SERIE A - Allegri prima di Juve-Milan: "Non è stato un vantaggio non giocare le coppe, ripartiremo per vincere lo Scudetto ma l'Inter è la più forte di tutte".

