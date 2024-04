Juve Allegri | Siamo vicini ai nostri obiettivi Rimango con la Champions? Dovete chiedere alla società

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Milan. Queste le sue parole: Si aspettava qualcosa in più? “Dispiace non aver vinto. La squadra, soprattutto nel secondo tempo ha avuto più fiducia. abbiamo concesso poco o niente al ...

Continua a leggere>>