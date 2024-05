Donna morta sulla zip-line a Sondrio - ascoltati i testimoni e acquisiti altri video

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 6 maggio 2024) Bema (), 6 maggio 2024 – Non ci sono ancora indagati per la morte di Ghizlane Moutahir, la 41enne precipitata ieri pomeriggio a Bema al termine della traversata con l'aerofune all'impianto sportivo Fly Emotion, ma i carabinieri stanno sentendo alcunie acquisendo diversi filmati. Intanto la Procura ha disposto l'autopsia, che verrà eseguita venerdì dal patologo Luca Tajana dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Pavia. I magistrati che indagano, compreso il sostituto Stefano Latorre che dopo la tragedia ha eseguito un sopralluogo nell’impianto (ora sotto sequestro) in queste ore stanno sentendo a verbale con i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dipresenti al momento dell'incidente. Nel frattempo, oltre alfatto con lo smartphone ...