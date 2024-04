Diane von Furstenberg | Woman in Charge debutterà il 25 giugno su Disney+

(Di mercoledì 24 aprile 2024)VONINLE PRIME IMMAGINI DEL DOCUMENTARIOIN ARRIVO IL 25IN ESCLUSIVA SUha svelato in anteprima cinque immagini del documentariovonin. Diretto dalla regista due volte premio Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy e da Trish Dalton, il film sarà presentato in anteprima mondiale al Tribeca Festival 2024 durante la serata d’apertura. in Italia e a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti. Uno sguardo inedito sulla vita irrefrenabile di una luminare della cultura. In un momento in cui l’uguaglianza di genere e la questione femminile sono in primo piano, la vita divon ...

