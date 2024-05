Di Giuseppe | Sono schifato dalla sinistra che gioca sulla pelle dei nostri carcerati in giro per il mondo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Laitaliana, che in queste oreal tiro incrociato contro il governo sul caso di Matteo Falcinelli, non può dare lezioni di tutela dei diritti civili dei detenuti italiani all’estero, dei tantisconosciuti inper ilche vivono situazioni inimmaginabili lontano dai riflettori. Che invece, come insegna il caso di Ilari Salis, vengono accesi ad arte solo per qualcuno. Ne è convinto Andrea Di, parlamentare di Fratelli d’Italia eletto nella circoscrizione Nord America. Conosce bene la Florida, vive a Miami da 22 anni, e ha avuto un ruolo chiave nella risoluzione del caso Chico Forti. Insomma, sa di cosa parla. In partenza per Miami ci racconta le iniziative prese – non declamate – a difesa dello studente di Spoleto. “Quando ricevo segnalazioni ...