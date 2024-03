Gaza | boicottaggi e antisemitismo | ora un pezzo di sinistra si ribella | «Basta giocare col fuoco | israeliani e palestinesi hanno entrambi ragione»

(Di venerdì 22 marzo 2024) Si può ancora mettere al centro del dibattito sul conflitto israelo-palestinese la ricerca di soluzioni, piuttosto che l’odio, gli anatemi e i? Si può ancora tendere un filo che tenga insieme i diritti e le aspirazioni tanto degliquanto dei, piuttosto che gettare benzina suldel conflitto più intricato del pianeta? È in questa direzione che in questi giorni di alta tensione nelle piazze e nelle università del Paese si muove unsempre più rilevante del mondo dellaitaliana – quella “istituzionale” dei partiti e quella della società civile, compresa la sua componente ebraica. Lo testimoniano due appelli che stanno raccogliendo in questi giorni un numero crescente di firme, e una mobilitazione pubblica con affollati eventi nelle ...

