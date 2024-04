(Di lunedì 15 aprile 2024) Il sindaco e Emiliano propagandavano una ristrutturazione irrealizzabile. Ma mentre il direttore generale dell'ex magistrato è a processo per tangenti, ilAbodi garantisce che losarà utilizzabile per le partite

di Sergio Ciliegi L’approccio del centro sinistra alla controversia sul Premierato non mi convince. Temo sia perdente in partenza. Io ritengo che il dibattito vada affrontato per quello che il ... (ilfattoquotidiano)

La sinistra parla, il ministro fa: così il Taranto Fc può giocare allo stadio - Oggi il ministro Andrea Abodi è stato a Taranto, per discutere dei lavori dello stadio Iacovone. Non si era mai visto un Ministro dello Sport muoversi per uno stadio di serie C: potere di Eziolino ...ilgiornale

TeleMeloni non riesce a trattenere Amadeus. Il Pd porta il caso in Vigilanza: "La Rai come Alitalia" - Da Viale Mazzini il comunicato autoassolutorio: "Fatte tutte le proposte possibili". Storia di un rapporto mai sbocciato fra il centrodestra e ...huffingtonpost

Gruppo lega di cinisello balsamo: rammarico per la bocciatura del pd alla proposta di aumento dei finanziamenti ai centri civici cittadini - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday A Cinisello Balsamo la sinistra prende le distanze dall'ordine del giorno proposto dal Gruppo Lega in consiglio ...milanotoday